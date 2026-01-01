Siemieniec dołączy do Guardioli! Szykuje się do zmiany klubu?

Siemieniec opuści Jagiellonię? Hitowy ruch szkoleniowca
Adrian Siemieniec w ciągu ostatnich lat wyrósł na jednego z najlepszych trenerów w tej części Europy. Przejmował Jagiellonię Białystok w wielkim kryzysie, by najpierw utrzymać ją w Ekstraklasie, a w kolejnym sezonie zdobyć mistrzostwo Polski. Minioną kampanię zakończył na ligowym podium, a w tym jego zespół też liczy się w walce o najwyższe cele. Jagiellonia dołożyła do tego bardzo dobre występy w Lidze Konferencji, co tylko wypromowało nazwisko Siemieńca.
Póki co trener pozostaje w Białymstoku, ale jego odejścia nie można wykluczyć. O ambitnych planach Siemieńca może świadczyć ruch, o szczegółach którego informuje Paweł Gołaszewski. Wkrótce zwiąże się bowiem z agencją menedżerską SEG, która współpracuje też chociażby z Pepem Guardiolą czy Erikiem ten Hagiem.
Siemieniec jakiś czas temu był łączony z posadą w reprezentacji Polski, choć Cezary Kulesza postawił na Jana Urbana. Nigdy nie ukrywał, że prowadzenie kadry to jego wielkie trenerskie marzenie, dlatego liczy, że w przyszłości będzie mógł je spełnić. Nazwisko Siemieńca widnieje na listach życzeń klubów z Belgii, a wyjazd z Ekstraklasy jest realnym rozwiązaniem. Kontrakt z Jagiellonią Białystok jest ważny do końca sezonu 2025/2026.