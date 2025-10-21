Sergio Ramos zdecydował. Taka przyszłość czeka legendę

Sergio Ramos w tym roku dołączył do meksykańskiego CF Monterrey. W rozmowie z "El Chiringuito TV" hiszpański zawodnik przyznał, że rozważy przedłużenie kontraktu z klubem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Plany Sergio Ramosa w Meksyku

Sergio Ramos opuścił Real Madryt w 2021 roku. Hiszpański obrońca wówczas zakończył 16-letni rozdział swojej kariery w barwach Królewskich. Później grał dla Paris Saint-Germain i Sevilli, a od lutego tego roku reprezentuje CF Monterrey, gdzie znakomicie spisuje się na boisku. W obecnym sezonie 39-latek strzelił już trzy gole w 17 spotkaniach.

W ostatnich dniach legendarny defensor udzielił wywiadu dla „El Chiringuito”, w którym opowiedział o swoim pobycie w Meksyku, planowanym czasie gry w Monterrey. Ramos nie wyklucza również przedłużenia współpracy z klubem.

– Nie mogę narzekać, jestem bardzo szczęśliwy. To kraj, w którym traktują mnie wspaniale. W klubie mamy ciekawy projekt. Tak, mój kontrakt wygasa w grudniu, ale mam nadzieję, że będę kontynuował karierę w Meksyku, bo prawda jest taka, że czuję się tu bardzo komfortowo – powiedział Ramos.

Kontrakt Hiszpana z Monterrey obowiązuje do grudnia 2025 roku, a jego przyszłość wciąż pozostaje tematem spekulacji. 180-krotny reprezentant Hiszpanii wyraźnie nie zamierza kończyć bogatej kariery. Z narodową kadrą został mistrzem świata w 2010 roku, a z Królewskimi sięgnął czterokrotnie po Ligę Mistrzów. W klubie z Santiago Bernabeu rozegrał łącznie 671 meczów, w których strzelił aż 101 goli.