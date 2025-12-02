Sergio Ramos czeka na decyzję Milanu. Tak wygląda sytuacja

Sergio Ramos może wrócić do Europy po zakończeniu kontraktu z Monterrey. Według MilanNews zawodnik został zaproponowany Milanowi i chce grać w Serie A już od stycznia.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Milan analizuje opcję transferu Ramosa przed zimowym oknem

Sergio Ramos zbliża się do zakończenia meksykańskiej przygody i myśli o powrocie do Europy. Kontrakt obrońcy z Monterrey wygasa 31 grudnia 2025 roku, a decyzja o odejściu jest już przesądzona. Ramos rozegrał w Meksyku trzydzieści spotkań i pokazał nie tylko skuteczność, ale przede wszystkim silny charakter, który wciąż stanowi jego znak rozpoznawczy.

Sergio Ramos chce dać sobie jeszcze jedną szansę na powrót do europejskiego futbolu. Marzy o utrzymaniu się w orbicie reprezentacji Hiszpanii, choć sam wie, że to cel bardzo trudny. Zawodnik szuka nowego klubu na już i jest gotów dołączyć do zespołu, który potrzebuje lidera bez konieczności gwarantowania mu gry w każdym meczu. Fabrizio Romano podkreślił, że Serie A mocno go kusi i tym razem obrońca jest otwarty na włoską opcję.

Hiszpan został w ostatnich dniach zaoferowany Milanowi. Według MilanNews agenci przedstawili jego kandydaturę włodarzom Rossonerich, a ci rozważają, czy wykorzystać tę okazję. Klub szuka stopera na zimowe okno, aby uzupełnić skład Allegrego i dać mu więcej możliwości rotacji.

Milan potrzebuje wzmocnienia na środku obrony. W kadrze są Gabbia, Tomori, Pavlović, De Winter, Odogu oraz Bartesaghi, którego można też przesunąć na lewą stronę. W ostatnich tygodniach pojawił się również temat powrotu Thiago Silvy, lecz przyszłość Brazylijczyka nie jest jeszcze jasna.

Sergio Ramos trafił więc na listę kandydatów i czeka na decyzję Rossonerich będąc gotów na wszelkie ustępstwa. Klub będzie analizował wszystkie opcje w najbliższych tygodniach, a doświadczony Hiszpan liczy, że właśnie w Mediolanie znajdzie swoją ostatnią europejską stację.

