Flick otrzymał świetną wiadomość. Gwiazda Barcelony gotowa na hit

Pedri jest gotowy, aby wybiec w podstawowym składzie Barcelony w jutrzejszym hitowym meczu z Atletico Madryt - podaje Jordi Gil z katalońskiej gazety SPORT. Przypomnijmy, że 23-letni pomocnik jeszcze niedawno zmagał się z kontuzją uda.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Atletico. Pedri wybiegnie w podstawowym składzie

Pedri w ostatnich tygodniach pauzował z powodu kontuzji uda, która okazała się dużym problemem dla Hansiego Flicka. Hiszpański pomocnik odgrywa kluczową rolę w taktyce niemieckiego szkoleniowca, dlatego jego absencja była znaczącym osłabieniem.

Na szczęście 23-letni playmaker doszedł już do pełni sił – w ostatnim meczu Barcelony z Deportivo Alaves (3:1) rozegrał 30 minut, wchodząc z ławki rezerwowych i zastępując Raphinhę. Jak informuje Jordi Gil z katalońskiego dziennika „SPORT”, Pedri jest gotowy, by wybiec w podstawowym składzie w jutrzejszym starciu z Atletico Madryt.

Ekipa Dumy Katalonii podejmie na własnym stadionie stołeczny zespół w hicie 19. kolejki La Ligi, a pomocnik będzie dyrygował grą swojej drużyny od początku rywalizacji. Zdaniem dziennikarza 23-latek spędzi na boisku około 70 minut, wspierając zespół od premierowego gwiazdka sędziego w jednym z najważniejszych spotkań tej części sezonu.

Pedri z powodzeniem występuje w barwach Barcelony od lipca 2020 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou za 23 miliony euro z Las Palmas. Co prawda kataloński klub sprowadził go już rok wcześniej, lecz zawodnik został wówczas wypożyczony do swojego poprzedniego zespołu. W trykocie ekipy Blaugrany rozegrał łącznie 216 spotkań, zdobył 28 bramek i zanotował 23 asysty, a jego wartość rynkowa jest szacowana na 140 milionów euro