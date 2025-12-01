Ramos został zaoferowany gigantowi! To byłby hit

Sergio Ramos nie przedłuży kontraktu z CF Monterrey. Jak donosi dziennikarz Alessandro Jacobone, ofertę sprowadzenia defensora otrzymał AC Milan. Jest także jeszcze jedna interesująca opcja, choć mało prawdopodobna.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos szuka nowego klubu. W grze AC Milan i… Real Madryt?

Sergio Ramos podjął decyzję, że nie przedłuży swojego kontrakut z CF Monterrey. Umowa wygasa 31 grudnia 2025 roku, więc w najbliższych tygodniach Hiszpan może negocjować z różnymi klubami. Priorytetem 39-latka jest powrót do Europy, a być może nawet do swojej ojczyzny. Według doniesień piłkarz jest zdeterminowany, aby zagrać na Mistrzostwach Świata w 2026 roku i dlatego zamierza opuścić Meksyk.

Defensor ma obecnie wysokie wynagrodzenie, ale jest gotów znacznie je obniżyć. Mimo to liczy, że możliwość sprowadzenia go jako wolnego agenta ułatwi negocjacje. Dlatego może to być ciekawa okazja dla klubów, które szukają środkowego obrońcy.

Jednym z nich jest Real Madryt, który ma braki na tej pozycji, jednak taki ruch jest mało prawdopodobny. Królewscy rozglądają się raczej za młodszymi zawodnikami.

Jednocześnie według doniesień dziennikarza Alessandro Jacobone 180-krotny reprezentant Hiszpanii został zaoferowany AC Milan przez jego pośredników. Gdyby transfer doszedł do skutku mógłby dołączyć do swojego byłego kolegi z Los Blancos, Luki Modricia.

Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje doświadczony stoper. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższym czasie, natomiast niemal pewne jest to, że nie zamierza jeszcze kończyć swojej kariery.

