Sergio Busquets nie wyraził zgody na transfer z FC Barcelony do Al-Nassr. Klub Cristiano Ronaldo był poważnie zainteresowany pozyskaniem Hiszpana, oferując mu krocie. Zawodnik jednak nie zdecydował się na przeprowadzkę do ekipy z Bliskiego Wschodu.

Sergio Busquets ma kontrakt ważny z FC Barceloną tylko do końca czerwca tego roku. Catalunya Radio przekazało natomiast, że Hiszpanem poważnie zainteresował się Al-Nassr. Klub z Arabii Saudyjskiej był gotowy zaoferować zawodnikowi 20 milionów euro rocznie.

Reprezentant Hiszpanii nie jest jednak zainteresowany na dzisiaj przeprowadzką do ekipy z Bliskiego Wschodu, dając do zrozumienia, że będzie nadal rozważał różne opcje. Jednocześnie wciąż niejasna jest przyszłość Sergio Busquetsa.

Hiszpański pomocnik nie będzie zatem kolega klubowym Cristiano Ronaldo. Portugalczyk niedawno zdecydował się na kontynuowanie kariery w ekipie z Arabii Saudyjskiej. Dzięki umowie z Al-Nassr będzie mógł zarobić przez cały okres trwania kontraktu blisko 200 milionów euro.

Sergio Busquets w tej kampanii wystąpił w 12 z 16 meczów ligowych. Mimo że ma 34 lata, to wciąż wygląda nieźle na tle takich młodych wilczków jak Frenkie de Jong, czy przede wszystkim Gavi i Pedri.

Według źródeł zbliżonych do ESPN, Busquets początkowo rozważał opuszczenie Barcelony w styczniu, ale od tego czasu zobowiązał się do pracy w klubie do końca sezonu. Hiszpan wzbudził również zainteresowanie ekipy z Major League Soccer Inter Miami – która była również powiązana z jego byłym kolegą z drużyny Lionelem Messim. W każdym razie według wieści na dzisiaj nie zawarto jeszcze wiążącej umowy.

