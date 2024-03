Serge Gnabry opuści Bayern? Niemiec na celowniku giganta

IMAGO / MIS Na zdjęciu: Serge Gnabry

Serge Gnabry może opuścić Bayern

Niemiec budzi coraz większe wątpliwości

Interesuje się nim Man Utd

Serge Gnabry na celowniku Manchesteru United

Serge Gnabry notuje bardzo nieudany sezon 2023/2024 w barwach Bayernu. W głównej mierze Niemiec nie mógł rozwinąć skrzydeł przez dręczące go kontuzje. Według serwisu Transfermarkt łącznie napastnik z powodu urazów stracił aż 20 meczów.

Jednak to nie jedyny problem Gnabry’ego, ponieważ gdy już był zdrowy, to nie przekonywał wysoką formą. W rezultacie jego bilans w tej kampanii rozgrywek to zaledwie 14 meczów i 3 gole.

Niepewny okres piłkarza może skusić go do poszukania nowych wyzwań. Fichajes.net twierdzi, że ochotę na pozyskanie reprezentanta Niemiec ma m.in. Manchester United. Dla skrzydłowego Premier League nie jest obcą ligą, bo już kiedyś występował w Arsenalu.