Sensacyjny zwrot w sprawie Igbekeme i Termaliki. Odsłaniamy kulisy. James wróci do Wisły? [NASZ NEWS]

James Igbekeme był już jedną nogą w Termalice, ale do transferu nigeryjskiego pomocnika nie dojdzie. Co się stało skoro praktycznie wszystko było dogadane? Goal.pl odsłania kulisy i sprawdza, czy Igbekeme może wrócić do Wisły Kraków.

Odejście z Wisły, ale zaraz może być powrót

Po zakończeniu ostatniego sezonu James Igbekeme odszedł z Wisły Kraków. Jego kontrakt dobiegł końca, nie było w nim klauzuli przedłużenia, a „Biała Gwiazda” pożegnała go oficjalnym komunikatem. Goal.pl szybko ustalił, że Nigeryjczyk prowadzi zaawansowane rozmowy z Termalicą i najprawdopodobniej tam trafi.

I kiedy wydawało się, że ogłoszenie transferu nastąpi lada moment, to na dłuższy czas zapadła cisza. Potem zaczęły się rozchodzić nieoficjalne wieści, że transfer upadł. Według z jednej wersji Igbekeme miał nie przejść testów medycznych, ale z ustaleń goal.pl wynika, że to nieprawda, bo… piłkarz do Niecieczy w ogóle nie dotarł!

Poróżnił ich lot do Nigerii?!

A dlaczego nie dotarł? Według ustaleń goal.pl strony poróżnił wylot Igbekeme do Nigerii. Piłkarz miał w planach udać się do ojczyzny, aby załatwić sprawy papierkowe związane z dokumentami dotyczącymi jego hiszpańskiego obywatelstwa. Termalice z kolei miało się nie spodobać to, że nie wiedziała o tych planach zawodnika. Słowo do słowa i nastąpił „rozpad” rozmów. Igbekeme piłkarzem Termaliki nie zostanie.

Co więc dalej? Szybko pojawiły się sugestie, że może wrócić do Wisły. Mówił o tym Grzegorz Wojtowicz w programie „Studio Reymonta”. Z naszych ustaleń ten wariant jest możliwy, ba, niektórzy przekonują, że nawet mocno prawdopodobny. Natomiast z tego co wiemy Igbekeme prowadzi też rozmowy z innymi przedstawicielami Ekstraklasy, a także z klubami z Turcji i Portugalii. Jego przyszłość ma się rozstrzygnąć w najbliższych dniach.