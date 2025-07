Man United szuka nowego bramkarza. Rozpoczął negocjacje

Every Second Media Na zdjęciu: Ruben Amorim

Senne Lammens łączony z Manchesterem United

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Manchester United nie sprowadzi nowego bramkarza i między słupkami postawi na Andre Onanę. Jednak plany włodarzy Czerwonych Diabłów uległy zmianie, ponieważ 48-krotny reprezentant Kamerunu nabawił się kontuzji uda. Z powodu tego urazu mierzący 190 centymetrów golkiper opuści okres przygotowawczy i może nie być do dyspozycji Rubena Amorima na początku sezonu.

W związku z tym Manchester United zmienił plany i rozgląda się na rynku za nowym bramkarzem. Co więcej, działacze klubu z Old Trafford poczynili już konkretne kroki w sprawie wzmocnienia pozycji golkipera. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, władze angielskiego giganta rozpoczęli bowiem rozmowy z Royalem Antwerpia na temat sprowadzenia Senne’a Lammensa, który uchodzi za wielki talent.

23-letni bramkarz, który jest porównywany do Thibaut Courtois, zebrał dobre recenzje u skautów Manchesteru United. Jeśli Anglicy dogadają się z Belgami, to Senne Lammens zaliczy sportowy awans, dołączając do zespołu Red Devils. Utalentowany zawodnik występuje w barwach Royalu Antwerpia od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Bosuilstadion na zasadzie wolnego transferu z Club Brugge. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Belgii na około 9 milionów euro.