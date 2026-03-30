Saudyjczycy sondują transfer obrońcy Realu Madryt

Eder Militao zbliża się do powrotu na boisko po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i może wzmocnić Real Madryt w decydującej fazie sezonu. Jego sytuację transferową obserwują natomiast kluby z Arabii Saudyjskiej.

Militao na celowniku klubów z Arabii Saudyjskiej

Eder Militao nie gra od początku grudnia z powodu urazu mięśniowego, który wykluczył go na kilka miesięcy. Proces rehabilitacji dobiegł jednak końca, a zawodnik otrzymał zielone światło do powrotu do rywalizacji. Obrońca ma znaleźć się w kadrze na mecz z Mallorcą, co jest istotnym wzmocnieniem dla zespołu. Real wchodzi w najważniejszy etap sezonu i potrzebuje stabilności w defensywie, którą Brazylijczyk zapewnia.

Jego absencja była odczuwalna, ponieważ przed kontuzją regularnie pojawiał się na boisku. W obecnych rozgrywkach rozegrał 16 spotkań, notując jedną bramkę oraz jedną asystę.

W tle pojawiają się jednak informacje o zainteresowaniu ze strony klubów z Saudi Pro League. Kilka zespołów miało już zapytać o możliwość transferu przed letnim oknem, co pokazuje rosnącą wartość zawodnika na rynku. Real Madryt nie zamierza jednak rozważać sprzedaży swojego defensora. Kontrakt Militao obowiązuje do 2028 roku, a klub traktuje go jako jeden z fundamentów linii obrony na najbliższe lata.

Sytuacja kadrowa dodatkowo wzmacnia to stanowisko, ponieważ przyszłość innych obrońców pozostaje niepewna. Dlatego tym bardziej powrót Brazylijczyka nabiera znaczenia. Sam zawodnik skupia się wyłącznie na powrocie do pełnej formy i pomocy drużynie.

