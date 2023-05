fot. Imago / Matthieu Mirville Na zdjęciu: Lionel Messi

Al-Hilal jest zdeterminowany, aby pozyskać Lionela Messiego latem

Biznesmen Jaume Roures przekonuje, że Saudyjczycy przedstawili nową ofertę zawodnikowi

Mowa o kosmicznych pieniądzach dla Argentyńczyka

Lionel Messi może liczyć na 500 milionów euro rocznie!

Lionel Messi w ostatnim czasie znów na ustach wszystko, bo niepewna jest jego przyszłość. Argentyńczyk ma kontrakt ważny z ParisSaint-Germain do końca czerwca tego roku, a chętnych na jego usługi nie brakuje.

Według wieści biznesmena Jaume Rouresa cały czas chrapkę na mistrza świata ma Al-Hilal. Klub z Arabii Saudyjskiej jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać Messiego, że jest gotowy zainwestować nawet 500 milionów euro rocznie na wynagrodzenie zawodnika. Jeśli to prawdziwe doniesienia, byłaby to suma o 100 milionów większa od wcześniejszej oferty.

Saudyjscy giganci robią zatem wszystko, co w ich mocy, aby przekonać Messiego do transferu. Jasne jest jednak, że nie tylko Al-Hilal celuje w transfer z udziałem piłkarza. Chętna na pozyskanie zawodnika jest również FC Barcelona, mająca jednak inne argumenty po swojej stronie takie jak tradycja.

W mediach pojawiają się doniesienia, że przyszłość Messiego ma się wyjaśnić tuż po ostatnim spotkaniu ligowym w sezonie 2022/2023. Wówczas PSG zmierzy się z Clermont Foot.

