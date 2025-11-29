Sarri chce mistrza Europy w Lazio! Wielki powrót do Serie A

Lazio otrzymało w czerwcu zakaz transferowy, ale lada moment ma zostać uchylony. Maurizio Sarri poprosił więc zarząd o transfer. Jak donosi Nicolo Schira do zespołu ma dołączyć Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne coraz bliżej transferu do Lazio

Lazio pod koniec czerwca bieżącego roku zostało objęte zakazem transferowym przez włoski organ nadzorczy COVISOC. Powodem był fakt, że nie spełniają wymogów dot. wskaźnika płynności finansowej, zadłużenia czy ogólnych kosztów. Niemniej jednak lada moment powinni otrzymać zgodę na ponowne przeprowadzanie transferów. Maurizio Sarri szuka więc zawodników, którzy wzmocnią zespół.

W styczniu do Rzymu może przyjść Lorenzo Insigne, który od kilku miesięcy pozostaje bez klubu. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira wynika, że mistrz Europy z 2021 roku wyraził chęć dołączenia do Lazio. Włoch miałby podpisać kontrakt do 2027 roku z pensją na poziomie 1,2 mln euro rocznie. Zgodę na taki ruch dał szkoleniowiec zespołu Maurizio Sarri.

Jednym problemem jest wspomniany wcześniej zakaz transferowy. Lazio czeka na zgodę od FIGC i wtedy dopiero będzie mogło podpisać kontrakt z piłkarzem. Warto dodać, że sam piłkarz marzy o powrocie do Serie A, co nie raz podkreślał po wyjeździe z USA.

Ostatnie lata Insigne spędził w MLS, gdzie grał w barwach Toronto od lipca 2022 roku. Za oceanem wystąpił w 76 meczach, zdobywając 19 goli i notując 16 asyst. Wcześniej przez lata był związany z Napoli. Dla klubu spod Wezuwiusza rozegrał aż 434 mecze, w których zdobył 122 bramki.