Kontrakt Neymara kończy się z końcem tego roku. Co dalej z gwiazdą Santosu?

Neymar ma kontrakt ważny z Santosem do końca czerwca tego roku. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat przyszłości zawodnika. Ciekawe słowa piłkarza zacytował Fabrizio Romano.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar jasno określił swój priorytet

Neymar w styczniu tego roku został zawodnikiem Santosu. Brazylijczyk wrócił do swojego pierwszego klubu po ponad 10 latach przerwy. Wcześniej reprezentował barwy takich ekip jak Al-Hilal, Paris Saint-Germain czy FC Barcelona. Ostatnio nie brakuje natomiast informacji dotyczących przyszłości piłkarza, któremu umowa wygasa z końcem grudnia. Interesujące słowa wyraził sam zawodnik.

– Naprawdę nie wiem, co dalej. Teraz potrzebuję kilku dni odpoczynku, wyłączenia się, a potem podejmę decyzję o przyszłości. Oczywiście moim priorytetem zawsze będzie Santos – zaznaczył Neymar cytowany przez dziennikarza Fabrizio Romano na platformie X.

Brazylijski piłkarz w tej kampanii wystąpił w 28 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 11 bramek i zaliczył cztery asysty. Na boisku spędził ponad dwa tysiące minut.

Neymar to niezwykle utytułowany zawodnik. Wyceniany na 11 milionów euro piłkarz w przeszłości pięciokrotnie zdobył mistrzostwo Ligue 1, dwukrotnie triumfował w La Lidze z FC Barceloną. Ponadto na jego koncie znajdują się sukcesy w Lidze Mistrzów, Pucharze Francji i Pucharze Hiszpanii.

Santos natomiast w niedzielę rozegrał mecz w ramach 38. kolejki ligi brazylijskiej. Drużyna Neymara wygrała zdecydowanie 3:0. Neymar rozegrał cały mecz, będąc jednocześnie kapitanem drużyny.

