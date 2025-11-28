West Ham sięgnie po zawodnika Milanu? Planuje wzmocnić atak

West Ham United planuje wzmocnić swoją formację ofensywną podczas zimowego okienka transferowego. Z informacji przekazanych przez włoski portal Milan Live wynika, że na celownik londyńskiego klubu trafił Santiago Gimenez.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo - trener West Hamu United

Santiago Gimenez przymierzany do West Hamu United

West Ham United notuje trzeci mecz z rzędu bez porażki, aczkolwiek ogólny obraz pierwszej części sezonu 2025/2026 w wykonaniu tego klubu pozostaje mało optymistyczny. Ekipa Młotów zgromadziła zaledwie 11 punktów i zajmuje odgległe 17. miejsce w tabeli, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Aby uniknąć relegacji, londyńczycy zamierzają wykazać się aktywnością podczas najbliższego zimowego okienka transferowego, licząc na wzmocnienia, które odmienią ich sytuację.

Jak ustalił włoski portal „Milan Live”, jednym z kandydatów do zwiększenia rywalizacji w ofensywie angielskiej drużyny może być Santiago Gimenez. 24-letni napastnik znajduje się na wylocie z Milanu i mógłby w ekipie The Hammers zastąpić Niclasa Fullkruga, który zapowiedział już styczniową zmianę otoczenia. Meksykanin wzbudza jednak zainteresowanie nie tylko West Hamu – jego nazwisko pojawia się również w kontekście ewentualnego transferu do Sunderlandu.

46-krotny reprezentant Meksyku trafił do zespołu Rossonerich w lutym 2025 roku, przenosząc się na San Siro za ponad 30 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Wcześniej występował w barwach CD Cruz Azul, gdzie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. W obecnej kampanii rozegrał 11 spotkań, zdobył 1 bramkę i zanotował 2 asysty.

Wartość rynkowa snajpera jest szacowana na około 25 milionów euro. Kontrakt napastnika z Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.