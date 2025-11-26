Niewypał Milanu może zakotwiczyć w Premier League. Chce go rewelacja sezonu

Santiago Gimenez kompletnie nie sprawdza się w Milanie. Jak poinformował włoski serwis Calciomercato, 24-letni napastnik może przejść do Sunderlandu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Santiago Gimenez łączony z Sunderlandem

Santiago Gimenez kompletnie nie sprawdza się w Milanie. Meksykański napastnik miał być gwarancją kilkunastu goli w sezonie dla ekipy Rossonerich, jednak jak dotąd wyraźnie zawodzi oczekiwania kibiców oraz sztabu szkoleniowego.

24-letni snajper nie potrafi odnaleźć wysokiej dyspozycji z okresu gry w Feyenoordzie Rotterdam, a jego wpływ na ofensywę zespołu jest minimalny. Wszystko wskazuje na to, iż rozstanie Meksykanina z mediolańskim gigantem nastąpi już w nadchodzącym zimowym okienku transferowym, zwłaszcza że AC Milan aktywnie rozgląda się za następcą, mając na liście m.in. Jeana-Philippe’a Matetę.

Co ciekawe, gwiazdor Crystal Palace może zamienić się ligami z Santiago Gimenezem, który coraz częściej jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Jak informuje włoski serwis „Calciomercato”, zainteresowanie reprezentantem Meksyku wykazuje bowiem Sunderland. Sensacja aktualnej kampanii, zajmująca 7. miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy, szuka wzmocnienia linii ataku przed drugą częścią sezonu.

Klub ze Stadium of Light uważa, że Gimenez, mimo słabszego okresu, wciąż ma potencjał, by ponownie eksplodować formą w nowym środowisku. Czas pokaże, czy to właśnie on zasili szeregi zespołu prowadzonego przez Regisa Le Brisa.

Urodzony w Argentynie napastnik trafił do Milanu w lutym 2025 roku, przenosząc się na San Siro za ponad 30 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Wcześniej reprezentował barwy CD Cruz Azul, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W obecnej kampanii rozegrał 11 spotkań, zdobył 1 bramkę i zanotował 2 asysty. Wartość rynkowa atakującego wynosi około 25 milionów euro, a zima może przynieść duże zmiany w jego karierze.