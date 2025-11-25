Milan rusza na łowy do Premier League. Allegri chce skutecznego napastnika

11:07, 25. listopada 2025 11:35, 25. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

AC Milan szuka na rynku nowego napastnika, a wysoko na liście życzeń włoskiego klubu znajduje się Jean-Philippe Mateta - poinformował brytyjski portal TEAMtalk.

Massimiliano Allegri
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Jean-Philippe Mateta na radarze Milanu

AC Milan planuje w jednym z najbliższych okienek transferowych zakontraktować napastnika z prawdziwego zdarzenia. Trener drużyny Rossonerich – Massimiliano Allegri – widzi wyraźną potrzebę wzmocnienia formacji ofensywnej, ponieważ Santiago Gimenez oraz Christopher Nkunku nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań. Klub z San Siro chce większej skuteczności i stabilności w ataku, co czyni pozyskanie nowego snajpera jednym z priorytetów na nadchodzące miesiące.

Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, wysoko na liście życzeń Milanu znajduje się Jean-Philippe Mateta, czyli jedna z czołowych postaci Crystal Palace. 28-letni napastnik od kilku lat imponuje formą na boiskach Premier League i liczy, że w końcu trafi do klubu z absolutnego topu. Przeprowadzka do Milanu byłaby dla niego dużym awansem sportowym oraz szansą na grę w europejskich pucharach. Mediolańczycy uważnie monitorują jego sytuację i mogą wkrótce przejść do konkretów.

Władze Crystal Palace są gotowe wysłuchać ofert za swoją gwiazdę, zdając sobie sprawę, że Mateta marzy o transferze do mocniejszej drużyny. Londyńczycy nie zamierzają jednak oddawać zawodnika za bezcen i zapowiadają twarde negocjacje.

Aktualna wartość rynkowa francuskiego snajpera wynosi około 35 milionów euro. W bieżącym sezonie Mateta rozegrał 20 spotkań, zdobył 8 bramek i zanotował 1 asystę, potwierdzając swoją wysoką dyspozycję.