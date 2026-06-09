Santiago Gimenez na wylocie z Milanu. Może trafić do innej włoskiej ekipy

14:15, 9. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Lazio Rzym jest zainteresowane pozyskaniem Santiago Gimeneza, chcąc wzmocnić swoją linię ataku. AC Milan wysłucha ofert za meksykańskiego napastnika - donosi Ekrem Konur.

Santiago Gimenez
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Lazio Rzym zainteresowane Santiago Gimenezem

Santiago Gimenez okazał się nieudanym transferem Milanu. 25-letni napastnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań w zespole Rossonerich, dlatego wszystko wskazuje na to, że włoski klub będzie dążył do rozstania z Meksykaninem, gdy tylko otworzy się letnie okienko transferowe. Z najnowszych informacji wynika, że Gimenez może zaliczyć miękkie lądowanie i pozostać w Serie A, lecz zmienić barwy klubowe. Jego przyszłość w Mediolanie stoi pod dużym znakiem zapytania, a działacze rozważają różne scenariusze dotyczące jego odejścia.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie 47-krotnego reprezentanta Meksyku ma Lazio Rzym. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie z opcją wykupu, jak i transfer definitywny. Klub ze stolicy Włoch poszukuje wzmocnień w linii ataku i widzi w Gimenezie ciekawą opcję zwiększenia rywalizacji w formacji ofensywnej. Problemem może jednak okazać się wynagrodzenie zawodnika, ponieważ włodarze ze Stadio Olimpico nie są w stanie zaoferować mu tak wysokich zarobków jak obecny pracodawca.

Urodzony w Argentynie napastnik trafił do Milanu w lutym 2025 roku po świetnym okresie w Feyenoordzie Rotterdam, kosztując ponad 30 milionów euro. Wcześniej reprezentował CD Cruz Azul, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W minionym sezonie rozegrał 18 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro, a nadchodzące lato może okazać się przełomowe dla dalszego etapu kariery mierzącego 180 centymetrów atakującego.

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