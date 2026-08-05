Górnik Zabrze ma nowego pomocnika. Hit transferowy

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Oficjalnie: Paulo Bernardo przeszedł do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Paulo Bernardo z Celticu Glasgow. 24-letni pomocnik, po pomyślnym przejściu testów medycznych, związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Jego sprowadzenie ma wzmocnić rywalizację w środku pola drużyny Michala Gasparika w niedawno rozpoczętym sezonie.

Warto dodać, że w umowie między stronami znalazła się opcja wykupu. Jeśli wicemistrz Polski zdecyduje się z niej skorzystać, to młody Portugalczyk podpisze kontrakt ważny do połowy 2031 roku. Bernardo powinien wnieść sporo jakości do drugiej linii zespołu Trójkolorowych. W barwach Górnika będzie występował z numerem „8” na koszulce.

Młodzieżowy reprezentant Portugalii grał w wyżej wspomnianym Celticu Glasgow od września 2023 roku, gdy przeniósł się do szkockiej ekipy z Benfiki Lizbona za około 3 miliony euro. Wychowanek akademii słynnego klubu w poprzedniej kampanii rozegrał 20 spotkań. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 3,5 miliona euro.