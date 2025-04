Sandro Tonali w letnim okienku transferowym może opuścić Newcastle United. Jak się okazuje, w grę wchodzi powrót pomocnika do Serie A. 24-latek znalazł się bowiem na celowniku Juventusu - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Juventus interesuje się Sandro Tonalim

Sandro Tonali znajdował się w trudnej sytuacji. Nie tak dawno włoski pomocnik przechodził zawieszenie od futbolu za aferę bukmacherską. Reprezentant Italii jednak wrócił do futbolu i swojej wysokiej formy. Dziś 24-latek wyrasta na gwiazdę Newcastle United, co nie umknęło uwadze wielu zespołom światowej klasy.

Nie tak dawno media informowały, że Sandro Tonali znalazł się na radarze FC Barcelony. Przeprowadzka Włocha do lidera La Ligi jednak będzie trudna do zrealizowania. Tymczasem najnowsze informacje transferowe związane z 24-latkiem przekazuje „La Gazzetta dello Sport”. Otóż wychowanek Brescii może wrócić do ojczyzny. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Juventusu.

Stara Dama podobnie jak i FC Barcelonie mają swoje problemy finansowe. Trudno zatem sobie wyobrazić, że kluby znajdą na swoim koncie gotówkę, która zadowoli oczekiwania Newcastle United. Sroki bowiem wyceniają swojego gwiazdora na około 70 milionów funtów.

Sandro Tonali w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w barwach Newcastle United. Reprezentant Włoch może się pochwalić całkiem dobrymi statystykami jak na pomocnika. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.