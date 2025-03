Barcelona ma na celowniku pomocnika Premier League. To byłby zaskakujący transfer

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Tonali wzbudza zainteresowanie Barcelony

Barcelona obserwuje Sandro Tonaliego, który wyróżnia się w Premier League. W Newcastle wraz z zespołem walczy o awans do europejskich pucharów. Klub monitoruje sytuację zawodnika, a dotychczasowe raporty są bardzo pozytywne.

W 2023 roku Tonali przeniósł się do Newcastle za 70 milionów euro z Milanu. Po dziesięciomiesięcznym zawieszeniu za udział w zakładach bukmacherskich pomocnik zdołał wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie zespołu Eddiego Howe’a. W pewnym momencie spekulowano nawet o jego powrocie do Serie A, jednak Tonali ma być zadowolony z pobytu w Anglii. Jego kontrakt jest ważny do 2028 roku.

Barcelona od dawna monitoruje rozwój reprezentanta Włoch. Massimo Cellino, prezes Brescii, gdzie Tonali występował przez trzy sezony przed transferem do Milanu, ujawnił, że Blaugrana w 2020 roku zaoferowała 65 milionów euro. Plany pokrzyżowała jednak pandemia i do transferu ostatecznie nie doszło.

24-letni Włoch występuje najczęściej na pozycji defensywnego pomocnika. W bieżącym sezonie rozegrał 35 spotkań, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

