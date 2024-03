Manchester United jest gotowy ponieść ogromne straty, aby pozbyć się Jadona Sancho. Anglik trafił do ekipy z Old Trafford w 2021 roku z Borussii Dortmund za 85 milionów euro. Dzisiaj zawodnik ponownie broni barw ekipy z Signal Iduna Park, gdzie został wypożyczony.

fot. Imago / Laci Perenyi Na zdjęciu: Jadon Sancho

Manchester United może latem pożegnać Jadona Sancho na stałe

Nowe wieści na temat zawodnika przekazał Bild

Realny scenariusz zakłada, że Anglik zostanie sprzedany za 35-40 milionów euro

Man Utd może zakończyć współpracę z Sancho

Manchester United wygląda na to, że będzie bardzo straty po transakcji z udziałem Jadona Sancho. Anglik trafił do ekipy z Old Trafford, kosztując ponad 80 milionów euro. Zawodnik latem minionego roku pokłócił się jednak z trenerem Erikiem ten Hagiem. Później zawodnik został zawieszony na kilka miesięcy i nie trenował z pierwszym zespołem Czerwonych Diabłów. Z kolei zimą tego roku trafił na wypożyczenie do Borussii Dortmund.

Bild podał natomiast, że Man Utd w końcu podjął decyzję o tym, że pożegna Sancho latem. Mimo że tego typu transakcja nie przyniesie zysków klubowi. Jeszcze jakiś czas temu słychać było głosy, że suma transakcji z udziałem piłkarza wyniesie 50-60 milionów euro. Dzisiaj natomiast angielski klub ma być gotowy sprzedać zawodnika za 5-40 milionów euro.

Sancho po powrocie do ekipy z Dortmundu rozegrał w niej 10 meczów. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył dwie asysty.

