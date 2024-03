Borussia Dortmund wygrała 2:0 rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z PSV Eindhoven. Dzięki trafieniom Jadona Sancho i Marco Reusa gospodarze awansowali do ćwierćfinału.

Borussia gra dalej w Lidze Mistrzów, Reus dobił PSV

Borussia Dortmund na własnym stadionie rywalizowała z PSV Eindhoven o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu obu zespołów w Holandii padł remis 1:1. Na Signal Iduna Park kibice zobaczyli bramki tylko w wykonaniu gospodarzy. Jadon Sancho wykorzystał zamieszanie i strzałem z dystansu zmieścił piłkę w siatce już w 3. minucie meczu. Natomiast w doliczonym czasie gry wynik podwyższył Marco Reus. Ostatecznie niemiecki zespół wygrał 2:0, dzięki czemu wywalczył awans do następnej rundy.

Podopieczni Edina Terzicia od początku narzucili własne warunki gry. Mocne wejście w spotkanie przyniosło zamierzony efekt, bowiem trzy minuty po pierwszym gwizdku sędziego bramkarz PSV musiał wyciągać piłkę z bramki. Niemiecki zespół przeprowadził akcję lewą flanką, a na dośrodkowanie w pole karne zdecydował się Ian Maatsen. Futbolówka odbiła się od kilku piłkarzy, aż w końcu trafiła do Brandta. Ten lekko zgrał do Sancho, który poprawił piłkę i huknął z dystansu.

W drugiej połowie na gole czekaliśmy aż do ostatnich minut. W doliczonym czasie gry Marco Reus wykorzystał fatalny błąd w obronie holenderskiego zespołu. Niemiec znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i bez problemów skierował piłkę do bramki. Dla BvB awans do ćwierćfinału jest poprawieniem wyniku z poprzedniej edycji. W tamtym sezonie odpadli na etapie 1/8 finału, przegrywając w dwumeczu z Chelsea.