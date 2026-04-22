Borussia rusza po czołowego stopera Ligue 1. Spora konkurencja

13:31, 22. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Samson Baidoo rozgrywa bardzo dobry sezon na boiskach Ligue 1. 22-letni stoper wzbudził zainteresowanie Borussii Dortmund - ujawnił dziennikarz Ekrem Konur.

Niko Kovac
Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Samson Baidoo celem transferowym Borussii Dortmund

Borussia Dortmund w trakcie najbliższego letniego okna transferowego zamierza ruszyć na konkretne zakupy. Ekipa BVB planuje poważnie wzmocnić swój skład, aby w następnej kampanii wreszcie na dobre zagrozić Bayernowi Monachium w wyścigu o mistrzostwo Bundesligi. Niewykluczone, że w drużynie Niko Kovaca zostanie wzmocniona pozycja stopera i w tym celu włodarze z Signal Iduna Park wybiorą się na rynek francuski, gdzie obserwują kilku utalentowanych defensorów.

Z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura wynika, że na celowniku Borussii znalazł się Samson Baidoo. 22-letni Austriak rozgrywa bardzo dobrą kampanię w barwach RC Lens, zachwycając swoją postawą na boiskach Ligue 1. Dortmundczycy w walce o jego podpis będą musieli pokonać między innymi Juventus oraz Inter Mediolan, których skauci również bacznie monitorują postępy czynione przez młodego środkowego obrońcę.

Jednokrotny reprezentant Austrii z powodzeniem występuje w koszulce obecnej drużyny od lipca 2025 roku, gdy trafił na Stade Felix-Bollaert za 8 milionów euro z rodzimego Red Bulla Salzburg. Perspektywiczny zawodnik w trwającej kampanii rozegrał 22 mecze, zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty. Wartość rynkowa mierzącego 190 centymetrów defensora wynosi około 25 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

