Juventus na zakupach w Niemczech. Chce kupić gwiazdę Bundesligi

13:23, 22. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Juventus dołączył do wyścigu o zakontraktowanie Ibrahima Mazy - podaje Ekrem Konur. 20-letni algierski pomocnik pokazuje się ze świetnej strony w Bundeslidze.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ibrahim Maza przymierzany do Juventusu

Juventus rozgrywa przeciętny sezon jak na swoje standardy. Ekipa Starej Damy ma na swoim koncie 63 punkty i zajmuje 4. miejsce w tabeli Serie A. Trener drużyny Bianconerich – Luciano Spalletti – liczy na wzmocnienia w letnim okienku transferowym. Doświadczony szkoleniowiec chce zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, w tym znaleźć ofensywnego pomocnika do drugiej linii, który podniesie jakość gry jego zespołu w tym sektorze boiska.

W związku z tym uwagę Juventusu przykuł Ibrahim Maza – informuje dziennikarz Ekrem Konur. 20-letni algierski zawodnik na co dzień z powodzeniem przywdziewa koszulkę Bayeru Leverkusen i prezentuje się z bardzo dobrej strony na murawach Bundesligi. Wartość rynkowa urodzonego w Berlinie piłkarza rośnie z tygodnia na tydzień. Według doniesień mediów turyńczycy musieliby zapłacić za niego około 55-65 milionów euro.

Piętnastokrotny reprezentant Algierii występuje w barwach drużyny Aptekarzy od lipca 2025 roku, gdy trafił na BayArenę za 12 milionów euro z Herthy Berlin. W aktualnej kampanii rozegrał 39 meczów, zdobył 5 bramek i zanotował 6 asyst. Umowa ofensywnego pomocnika z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Mazę obserwują również inni europejscy giganci – w tym m.in. AC Milan, Atletico Madryt, Arsenal oraz Manchester City.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości