Juventus na zakupach w Niemczech. Chce kupić gwiazdę Bundesligi

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Ibrahim Maza przymierzany do Juventusu

Juventus rozgrywa przeciętny sezon jak na swoje standardy. Ekipa Starej Damy ma na swoim koncie 63 punkty i zajmuje 4. miejsce w tabeli Serie A. Trener drużyny Bianconerich – Luciano Spalletti – liczy na wzmocnienia w letnim okienku transferowym. Doświadczony szkoleniowiec chce zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, w tym znaleźć ofensywnego pomocnika do drugiej linii, który podniesie jakość gry jego zespołu w tym sektorze boiska.

W związku z tym uwagę Juventusu przykuł Ibrahim Maza – informuje dziennikarz Ekrem Konur. 20-letni algierski zawodnik na co dzień z powodzeniem przywdziewa koszulkę Bayeru Leverkusen i prezentuje się z bardzo dobrej strony na murawach Bundesligi. Wartość rynkowa urodzonego w Berlinie piłkarza rośnie z tygodnia na tydzień. Według doniesień mediów turyńczycy musieliby zapłacić za niego około 55-65 milionów euro.

Piętnastokrotny reprezentant Algierii występuje w barwach drużyny Aptekarzy od lipca 2025 roku, gdy trafił na BayArenę za 12 milionów euro z Herthy Berlin. W aktualnej kampanii rozegrał 39 meczów, zdobył 5 bramek i zanotował 6 asyst. Umowa ofensywnego pomocnika z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Mazę obserwują również inni europejscy giganci – w tym m.in. AC Milan, Atletico Madryt, Arsenal oraz Manchester City.