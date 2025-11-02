Bayern Monachium chce klubowego kolegę Jakuba Kamińskiego

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński i Said El Mala

Said El Mala na radarze Bayernu Monachium

Said El Mala jest jednym z najlepszych zawodników w obecnym sezonie Bundesligi. 19-letni skrzydłowy zachwyca formą, zdobywając 4 bramki i notując 2 asysty w zaledwie 9 rozegranych spotkaniach. Dzięki znakomitej postawie atakującego, FC Koeln zajmuje wysokie, 7. miejsce w ligowej tabeli, co jest dużym sukcesem zespołu Kozłów. Świetna gra młodego lewego napastnika nie mogła przejść bez echa – jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście przeprowadzki do największych europejskich ekip.

Jak informuje dziennikarz Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, postępy Saida El Mali są uważnie obserwowane przez Bayern Monachium. Włodarze mistrzów Bundesligi rozważają złożenie oferty za niezwykle utalentowanego 19-latka już w jednym z najbliższych okienek transferowych. Co więcej, trener bawarskiej drużyny – Vincent Kompany – nie szczędził pochwał pod adresem młodzieżowego reprezentanta Niemiec, doceniając jego niesamowitą dynamikę oraz łatwość w zdobywaniu bramek.

– Kolonia lubi grać z kontrataku, a Said El Mala odgrywa kluczową rolę w tym zespole, często kończąc te akcje golem. Ma ten pierwszy błysk przyspieszenia, a potem drugi w tym samym ruchu. To zaskakuje wielu obrońców. Potrafi błyskawicznie znaleźć się w sytuacji strzeleckiej i jest bardzo skuteczny – powiedział szkoleniowiec Bayernu Monachium. Skrzydłowy, który w FC Koeln dzieli szatnię z Jakubem Kamińskim, znajduje się również na radarze Borussii Dortmund. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 18 milionów euro.