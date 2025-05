Lazio rozczarowało, a teraz chce zaskoczyć. Kto wróci do gry?

Lazio po złej końcówce sezonu w Serie A wkrótce może zdecydować się na zmianę w sztabie szkoleniowym. Wszystko wskazuje na to, że stołeczna ekipa zdecydowała się na wielki powrót.

fot. Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lazio

Maurizio Sarri ma przejąć stery nad Lazio

Lazio ma za sobą kampanię, w której zakończyło rywalizację w Serie A na fatalnej siódmej pozycji. Stołeczna drużyna jest jednocześnie poza strefą premiowaną grą w europejskich pucharach. Taki stan rzeczy sprawił, że w klubie z Rzymu ma dojść do zmiany w sztabie szkoleniowym, o czym informował na X dziennikarz Nico Schira.

Znany insider dał do zrozumienia, że kwestią czasu jest, kiedy stery nad Lazio przejmie Maurizio Sarri. Tym samym doświadczony szkoleniowiec ma wrócić do ekipy z Rzymu. Strony aktualnie negocjują warunki kontraktu na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Włoch miałby zarabiać w stołecznej ekipie mniej więcej 2,7 miliona euro rocznie. Ponadto mógłby liczyć na dodatkowe bonusy.

Aktualnie szkoleniowcem Orłów jest Marco Baroni. 61-latek trafił do ekipy z Rzymu w lipcu minionego roku. Aktualny kontrakt Włocha z Lazio obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Niemniej małe jest prawdopodobieństwo na to, że pochodzący z Florencji trener otrzyma szansę na kontynuowanie swojej pracy w klubie ze Stadio Olimpico.

Baroni prowadził jak na razie Lazio w 52 spotkaniach, Zaliczył bilans na poziomie 1,81 punktu na mecz. To efekt wygranych łącznie 27 meczów. Ponadto na koncie szkoleniowca jest też 13 remisów i 12 porażek. Nowa kampania ligi włoskiej zacznie się natomiast 23 sierpnia.

