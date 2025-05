Juventus w poszukiwaniu nowego lidera. Kto odmieni los Bianconerich?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Juventus

Pioli, Silva, a może ktoś trzeci? Trwa casting na nowego dowódcę Juve

Juventus ma za sobą ogólnie nieudany sezon. Stara Dama co prawda wywalczyła miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Niemniej apetyty były większe w momencie, gdy zatrudniano Thiago Mottę. Aktualnie w klubie z Turynu trwają poszukiwania nowego szkoleniowca, o czym donosi La Gazzetta dello Sport i znany insider Gianluca Di Marzio.

Najpopularniejszy dziennik sportowy w Polsce przekazał, że w ostatnich godzinach doszło do pośredniego kontaktu przedstawicieli Juve ze Stefano Pioli. Włoch aktualnie jest szkoleniowcem Al-Nassr. Tajemnicą poliszynela jest jednak to, że Pioli chce wrócić do ojczyzny.

Zobacz WIDEO: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Z kolei znany dziennikarz przekazał, że Marco Silva może zostać nowym szkoleniowcem Bianconerich. Damien Comolli, czyli przyszły dyrektor generalny Juventusu, rozważa zatrudnienie specjalisty z Fulham. Portugalczyk pracuje w klubie z Londynu od 2021 roku. Pod jego wodzą drużyna wróciła do Premier League, a w kolejnych trzech kampania kończyła zmagania na 10., 13. i 11. miejsce.

Aktualnie trenerem Juve jest Igor Tudor. Chorwat ma prowadzić turyńczyków w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata. Na turnieju w Stanach Zjednoczonych w fazie grupowej Juve zmierzy się kolejno z: Al-Ain, Wydad oraz z Manchesterem City. Rozgrywki zaczną się 15 czerwca i potrwają do 13 lipca.

Zobacz także: AS Roma przekonała trenera. Juventus musi szukać dalej