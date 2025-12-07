Real Madryt zaplanował rozmowy z gwiazdą. To lider szatni

Real Madryt w kolejnych miesiącach podejmie się rozmów z gwiazdą w sprawie nowej umowy. Antonio Rudiger wrócił do gry i znów prezentuje się świetnie.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Rudiger ma szansę zostać. Rozmowy wkrótce ruszą

Real Madryt ma coraz mniej czasu, aby zdecydować w sprawie zawodników, którym po sezonie wygasają umowy. Antonio Rudiger przez lata był liderem defensywy, choć ten sezon miał wyglądać inaczej. Z powodu kontuzji uda pauzował ponad dwa miesiące, a pod jego nieobecność świetnie radził sobie Dean Huijsen, który dopiero co trafił na Santiago Bernabeu. Wydawało się, że młodego Hiszpana nie uda się wygryźć.

Pod koniec roku forma Huijsena spadła, a do gry wrócił Rudiger. Był to idealny moment, gdyż Xabi Alonso niezwłocznie na niego postawił. Wystąpił w dwóch ostatnich ligowych meczach od pierwszej minuty i przypomniał, dlaczego jest jednym z liderów Realu na boisku oraz w szatni.

Rudiger walczy o nową umowę, a swoją postawą tylko się do tego zbliża. Real jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale jest skłonny go zatrzymać. Fabrizio Romano ujawnia, że zaplanowano rozmowy, które odbędą się w ciągu najbliższych miesięcy. Wówczas wyjaśni się przyszłość niemieckiego stopera.

Dla Rudigera priorytetem jest Real Madryt. Stawia go na pierwszym miejscu, nawet w obliczu lukratywnych propozycji z Arabii Saudyjskiej. Jeśli nie dogada się z hiszpańskim gigantem, wówczas będzie planował wyprowadzkę z Europy.