Miłosz Kozak na wylocie z Ruchu? Konkretne wieści z rynku

Miłosz Kozak może zakotwiczyć w Śląsku Wrocław

Ruch Chorzów po dwóch kolejkach Betclic 1. Ligi ma na swoim koncie cztery punkty, zadomawiając się w górnej części tabeli. Warto jednak zauważyć, że w żadnym z tych spotkań Miłosz Kozak nie pojawił się na boisku choćby na minutę. Możliwe, że ma to związek z planowaną zmianą klubu. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał serwis Meczyki.

Źródło, w audycji „Okno Transferowe”, poinformowało, że Śląsk Wrocław prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie transferu byłego gracza Górnika Łęczna. Ofensywnie usposobiony zawodnik ma ważny kontrakt z Ruchem do końca czerwca 2026 roku. Dla chorzowian może to być więc jedna z ostatnich okazji, by zarobić konkretne pieniądze na jego odejściu. Rynkowa wartość Kozaka jest szacowana na około 250 tysięcy euro.

⚠️ @wlodar85: Śląsk Wrocław prowadzi zaawansowane rozmowy z Ruchem Chorzów dotyczące Miłosza Kozaka.



Skrzydłowy trafił do Ruchu latem 2023 roku. W swoim piłkarskim CV ma również takie kluby jak Spartak Trnava czy Radomiak Radom. Pierwsze kroki w zawodowej karierze stawiał natomiast w Lechu Poznań.

Jak dotąd Kozak rozegrał łącznie 59 spotkań w barwach Ruchu – to najwięcej w jednym klubie w całej jego dotychczasowej karierze. Strzelił w nich osiem bramek i zanotował 11 asyst, co również stanowi jego najlepszy wynik statystyczny. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Kozak może rywalizować o miejsce w składzie m.in. z Piotrem Samcem-Talarem.

