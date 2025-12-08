Talent na celowniku Ruchu. „Niebiescy” chcą piłkarza ligowego rywala [NASZ NEWS]

Ruch Chorzów wygrał ostatni jesienny mecz z Górnikiem Łęczną i zaczyna myśleć o transferach. Z informacji goal.pl wynika, że "Niebiescy" chcą sprowadzić piłkarza ligowego rywala.

Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Stadion Śląski przed meczem Ruch - Stal Rzeszów

Ruch z szansami na awans

Choć Ruch Chorzów w tabeli 1. ligi zajmuje dopiero ósme miejsce, to… jest to nieco mylące. „Niebiescy” mają bowiem tyle samo punktów co szósta w tabeli Wieczysta Kraków, a taka pozycja daje już udział w barażach o Ekstraklasę.

Co więcej, do drugiej w tabeli Polonii Bytom Ruch traci tylko cztery punkty, co oznacza, że wszystko jest jeszcze możliwe. Ważne będzie więc przygotowanie drużyny do wiosny i zimowe okienko transferowe. A z Chorzowa docierają do nas wieści, że Ruch chciałby sprowadzić Szymona Kądziołkę.

Umowa kończy się po sezonie, ale…

To 19-letni ofensywny pomocnik występujący w Stali Rzeszów. Kądziołka w tym sezonie 1. ligi zaliczył 18 meczów, w których strzelił gola i zaliczył dwie asysty. Jego umowa ze Stalą kończy się po sezonie, choć z naszych informacji wynika, że w jednym z wariantów „Niebiescy” chcieliby spróbować sięgnąć po niego już teraz.

Kądziołka to reprezentant Polski do lat 20. Można powiedzieć, że to etatowy reprezentant młodszych kategorii wiekowych, bo grał też w kadrze do lat 18 i 17.

Generalnie wygląda na to, że jest popyt na piłkarzy Stali wśród ligowych rywali, bo i Jonathan Junior, jak informowaliśmy, trafił na listę życzeń innego zespołu 1. ligi.