Neves coraz bliżej powrotu do Premier League. Kolejny klub wykazał zainteresowanie

Ruben Neves ostatnio był łączony z Manchesterem United i Tottenhamem Hotspur. Jak się okazuje, w grze o transfer jest jeszcze jeden klub z Premier League. Portugalczyk trafił do notesu Newcastle United - donosi "TBR Football".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Neves

Newcastle United dołącza do walki o Rubena Nevesa

Ruben Neves od dwóch sezonów występuje na saudyjskich boiskach. Obecna kampania może być jednak ostatnią Portugalczyka w Al-Hilal. Kontrakt pomocnik wygasa bowiem 30 czerwca 2026 roku i obecnie nie ma przesłanek, że będzie ona kontynuowana. 28-latek zaczął już wzbudzać zainteresowanie zarówno Manchesteru United jak i Tottenhamu Hotspur.

Z informacji przekazanych przez „TBR Football” dowiadujemy się, że Ruben Neves jak najbardziej może wrócić na boiska Premier League. Jednak wcale nie musi zasilić szeregów Manchesteru United czy też Tottenhamu. Reprezentant Portugalii znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań jeszcze Newcastle United.

Każdy z wymienionych klubów bacznie śledzi sytuację Rubena Nevesa. Jeśli Al-Hilal chce spieniężyć odejście Portugalczyka, to jest zmuszone sprzedać go w najbliższym zimowym okienku. W innym wypadku 28-latek odejdzie jako wolny agent, jeśli nie przedłuży kontraktu. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja klubowa wychowanka FC Porto.

Ruben Neves dotychczas rozegrał 95 spotkań w koszulce saudyjskiego Al-Hilal. Reprezentant Portugalii może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem uzbierać na koncie aż 10 trafień, a także 24 asysty.