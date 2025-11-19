Ruben Neves może wrócić do Europy. Kolejka chętnych po Portugalczyka

Ruben Neves od ponad dwóch lat reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Hilal. Jak informuje portal "CaughtOffside", Portugalczyk znalazł się na celowniku kilku klubów z Premier League.

Ruben Neves

Kluby z Premier League kuszą Rubena Nevesa

Ruben Neves rozpoczął seniorską karierę w FC Porto, a następnie przeniósł się do Wolverhampton Wanderers. W ciągu sześciu lat spędzonych w Premier League zachwycał wysoką dyspozycją i uchodził za jednego z najlepszych środkowych pomocników ligi. Rozegrał dla Wilków 253 mecze, zdobył 30 bramek i zanotował 13 asyst.

W 2023 roku Portugalczyk stał się bohaterem głośnego transferu, gdy za 55 milionów euro trafił do Al-Hilal. 28-latek dobrze odnalazł się w Arabii Saudyjskiej, ale jednocześnie nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony europejskich klubów.

Neves zbliża się do końca kontraktu obowiązującego do czerwca 2026 roku. Według doniesień może być dostępny za około 20 mln euro. Taka kwota z pewnością przyciąga uwagę czołowych klubów, a dziennikarze „CaughtOffside” wskazują, że doszło już do pierwszych kontaktów z przedstawicielami ekip z Premier League.

Portugalczyk poważnie rozważa powrót na angielskie boiska, a jego nazwisko przewija się w kontekście Manchesteru United, Newcastle United i Tottenhamu Hotspur. Dla wielu klubów może to być wzmocnienie obarczone pewnym ryzykiem. Kluczowe będzie to, czy sam zawodnik zdecyduje się obniżyć swoje wysokie wymagania finansowe. W obecnym sezonie Neves pod wodzą Simone Inzaghiego rozegrał 13 meczów, w których zdobył trzy bramki.