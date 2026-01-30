Jednak nie Premier League. Ruben Neves podjął decyzję ws. przyszłości

Ruben Neves rozważał powrót do Premier League, ale ostatecznie zostanie w Arabii Saudyjskiej. 28-letni pomocnik przedłuży bowiem kontrakt z Al-Hilal - przekonuje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Ruben Neves przedłuży kontrakt z Al-Hilal

Ruben Neves ma ważny kontrakt z Al-Hilal tylko do 30 czerwca 2026 roku, dlatego jego przyszłość przez długi czas stała pod znakiem zapytania. W mediach regularnie pojawiały się spekulacje dotyczące możliwego odejścia portugalskiego pomocnika z Arabii Saudyjskiej.

Sam 28-latek miał rozważać powrót do Premier League, a zainteresowanie jego osobą wykazywał między innymi Manchester United. Ponadto Neves był również łączony z Realem Madryt, któremu rzekomo oferował swoje usługi. Wszystko to sprawiało, że temat transferu reprezentanta Portugalii wzbudzał spore emocje wśród kibiców.

Przeprowadzka Nevesa niemal na pewno nie dojdzie jednak do skutku. Najnowsze informacje w sprawie doświadczonego zawodnika ujawnił Fabrizio Romano. Według włoskiego dziennikarza reprezentant Portugalii ostatecznie zdecyduje się przedłużyć umowę z Al-Hilal.

Strony osiągnęły już porozumienie w kwestii nowego, trzyletniego kontraktu, co praktycznie zamyka temat powrotu piłkarza do Europy w najbliższym czasie. Klub z Rijadu chce dalej budować zespół wokół swojego lidera środka pola.

Ruben Neves z powodzeniem występuje w barwach saudyjskiej drużyny od lipca 2023 roku, gdy trafił na Kingdom Arenę za 55 milionów euro z Wolverhampton Wanderers. Portugalczyk w koszulce Al-Hilal rozegrał łącznie 114 meczów, zdobył 18 bramek i zaliczył 30 asyst, będąc największą gwiazdą zespołu. Serwis „Transfermarkt” wycenia wychowanka FC Porto na około 25 milionów euro.