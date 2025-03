Roque wrócił do Brazylii! Tym Palmeiras skusiło go do odejścia z Barcelony

Vitor Roque zdecydował się na powrót do Brazylii, licząc na odbudowę formy i zwiększenie szans na grę w reprezentacji podczas Mistrzostw Świata 2026. Jak donosi "Sport", Palmeiras przekonało go atrakcyjną ofertą i gwarancją kluczowej roli w drużynie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Roque wybrał Palmeiras. Kulisy decyzji

Vitor Roque początkowo planował dokończyć sezon w Realu Betis i dopiero potem rozważyć kolejne kroki w karierze. Jednak już w styczniu jego agent, Andre Cury, przedstawił mu propozycję Palmeiras. Młody napastnik miał początkowe wątpliwości co do powrotu do Brazylii zaledwie rok po opuszczeniu Athletico Paranaense, ale ostatecznie dał się przekonać i zrezygnował z możliwości gry dla FC Barcelony w przyszłości.

Palmeiras nie ustępowało w staraniach o Roque. Klub zapewnił go, że będzie kluczową postacią w ambitnym projekcie, a trener Abel Ferreira osobiście kontaktował się z zawodnikiem, przedstawiając mu swoją wizję. Problemem były jednak kwestie finansowe – Roque i jego rodzina obawiali się utraty wysokich zarobków, jakie gwarantowała mu siedmioletnia umowa z Barceloną (1,7 mln euro rocznie netto). Palmeiras złożyło jednak jeszcze korzystniejszą ofertę – pięcioletni kontrakt z początkowym wynagrodzeniem brutto wynoszącym 2,5 mln euro.

Dodatkowym czynnikiem była sytuacja Roque w Betisie. Po przyjściu Cucho Hernándeza jego czas gry drastycznie się zmniejszył, co skłoniło go do poważnego rozważenia propozycji Palmeiras. Klub naciskał na szybkie podjęcie decyzji, chcąc sprowadzić go jeszcze przed otwarciem specjalnego okna transferowego FIFA na Klubowe Mistrzostwa Świata 1 czerwca.

Ostateczne negocjacje były intensywne, ale w czwartek wieczorem osiągnięto porozumienie, a w piątek, tuż przed zamknięciem okna transferowego w Brazylii, transfer został sfinalizowany. Vitor Roque został tym samym bohaterem najdroższego transferu w historii południowoamerykańskiego futbolu, a Palmeiras wierzy, że będzie on kluczowym wzmocnieniem w walce o trofea.