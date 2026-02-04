Ronaldo postawił twarde warunki. Tylko wtedy nie odejdzie

Cristiano Ronaldo jest związany z Al-Nassr umową ważną do 30 czerwca 2027 roku. Czy Portugalczyk wypełni kontrakt? 40-latek zagroził klubowi, że odejdzie po mundialu. ESPN Brasil ujawnia żądania największej gwiazdy ligi.

David Ribeiro Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo czeka na reakcję

To już trzy lata od momentu, w którym Cristiano Ronaldo przeniósł się do Arabii Saudyjskiej i dołączył do Al-Nassr. Wychowanek Sportingu imponuje strzelecką dyspozycją w barwach ekipy z Rijadu, a w samej Saudi Pro Ligue ma już 91 goli w 95 rozegranych meczach. 40-latek nadal nie myśli o zakończeniu kariery.

Jednak wkrótce może zmienić miejsce pracy. Ronaldo nie jest zadowolony z polityki transferowej klubu, która wynika z przepisów stosowanych przez Public Investment Fund. Reprezentant Portugalii otwarcie mówi o swoich wymaganiach – zarząd Al-Nassr ma otrzymać większą autonomię w kwestiach wzmocnień. Do tej pory Simão Coutinho i José Semedo mieli ograniczone pole manewru.

Jeżeli protest Ronaldo nie przyniesie skutku, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zrobi wszystko, by opuścić szeregi Rycerzy Nadżdy. Doświadczony napastnik aktualnie odmawia udziału w spotkaniu z Al-Ittihad.

Klauzula odstępnego w przypadku potencjalnego transferu gwiazdy SPL ma wynosić 50 milionów euro. Zainteresowanie pozyskaniem byłęgo zawodnika Manchesteru United, Realu i Juventusu wyrażają ekipy z MLS i Europy.