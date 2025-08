Ronald Araujo trafi do Premier League? Gigant zainteresowany

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

FC Barcelona rozważa sprzedaż Ronalda Araujo

Podstawową parę stoperów w Barcelonie od jakiegoś czasu tworzą Pau Cubarsi oraz Inigo Martinez. W związku z tym Ronald Araujo musi godzić się z funkcją rezerwowego. Do tej pory taka rola zadowalała urugwajskiego obrońcę, ale według medialnych doniesień piłkarz coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością. Co więcej, włodarze katalońskiego klubu nie będą stać mu na drodze i są gotowi wysłuchać propozycji za swojego defensora.

Tak więc sytuację mierzącego 192 centymetry stopera trzeba uważnie śledzić w drugiej części letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że Ronald Araujo wyląduje w Premier League. Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Fichajes.net” wynika bowiem, iż 21-krotnemu reprezentantowi Urugwaju bacznie przygląda się między innymi Tottenham Hotspur, który nie wyklucza złożenia oferty.

Ronald Araujo do słynnej akademii Barcelony – La Masii – przeprowadził się w 2018 roku, by dwa lata później awansować do pierwszej drużyny. Rosły stoper w barwach zespołu Blaugrany rozegrał łącznie 175 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 7 asyst. Środkowy obrońca w koszulce katalońskiej ekipy wstawił do gabloty sześć pucharów – po dwa razy triumfował w La Lidze, Pucharze Króla oraz Superpucharze Hiszpanii. Aktualna wartość rynkowa Ronalda Araujo jest szacowana przez serwis „Transfermarkt” na 35 milionów euro.