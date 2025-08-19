Roma znalazła alternatywę dla Sancho. To gwiazdor Juventusu

Roma po dopięciu transferu Leona Baileya szuka drugiego ofensywnego wzmocnienia. Według "Tuttosport" celem numer jeden pozostaje Jadon Sancho, ale w grze pozostaje też Nico Gonzalez z Juventusu.

Jadon Sancho
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho czy Gonzalez? Roma staje przed kluczową decyzją

Roma zamknęła rozmowy z Aston Villą w sprawie transferu Leona Baileya i teraz musi skupić się na kolejnym ofensywnym nazwisku. Gian Piero Gasperini od początku jasno wskazywał, że potrzebuje dwóch nowych atakujących. Największym marzeniem pozostaje Jadon Sancho z Manchesteru United, choć droga do Anglika nie jest prosta.

Po skrzydłowego zgłosił się też Besiktas. Klub z Turcji przedstawił ofertę akceptowalną dla Manchesteru United, a tysiące kibiców zasypały profile piłkarza w mediach społecznościowych. Problemem jest sam Sancho, który ma niechętnie patrzeć na przenosiny do ligi tureckiej. Anglik chce poczekać przynajmniej do zamknięcia okienek w pięciu czołowych ligach Europy.

Według „Tuttosport” Roma pozostaje czujna i analizuje też alternatywę w postaci Nico Gonzaleza. Argentyńczyk rok temu przeniósł się z Fiorentiny do Juventusu i szybko stał się ważnym graczem, ale nie nietykalnym. Igor Tudor wystawił go w ostatnim sparingu z Atalantą, a zawodnik odwdzięczył się asystą. Juventus jednak nie wyklucza sprzedaży, tym bardziej że Gonzalez wzbudził poważne zainteresowanie Atletico Madryt. Diego Simeone osobiście obserwował mecz Juve, a w rozmowach pojawił się także temat Nahuela Moliny.

Nico Gonzalez był już wcześniej na liście życzeń Gasperiniego. Rok temu miał zastąpić Ademolę Lookmana w Atalancie, gdy wydawało się, że Nigeryjczyk opuści klub. Teraz możliwym rozwiązaniem wydaje się wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, co mogłoby zadowolić Starą Damę. Juventus w takim scenariuszu sięgnąłby po Molinę lub ofensywnego Edona Zhegrova z Lille.

