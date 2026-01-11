Roma wciąż nie dogadała się z gwiazdą. Chce go ligowy rywal

Stephan El Shaarawy ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu. Jak podaje Nicolo Schira, AS Roma nadal nie doszła do porozumienia z zawodnikiem ws. przedłużenia umowy.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

El Shaarawy może zmienić klub. Zainteresowanie wyraziła Genoa

Wiele wskazuje na to, że Stephan El Shaarawy może rozgrywać swój ostatni sezon w barwach Romy. Napastnik pełni obecnie rolę ważnego zmiennika. Włoch pomaga zespołowi Gian Piero Gasperiniego występując na pozycji cofniętego napastnika lub skrzydłowego.

Jednocześnie trwają rozmowy na temat nowej umowy, jednak na razie bez efektu. Klub i zawodnik nie osiągnęli porozumienia, co sprawia, że przyszłość 33-latka na Stadio Olimpico stoi pod znakiem zapytania. Stąd coraz głośniej mówi się o możliwym rozstaniu po sezonie, choć Giallorossi wciąż mogliby skorzystać na doświadczeniu piłkarza.

Sprowadzenie El Shaarawy’ego na zasadzie wolnego transferu rozważa Genoa. Dla zespołu prowadzonego przez Daniele De Rossiego byłoby to solidne wzmocnienie ofensywy. Ekipa znajdująca się aktualnie tuż nad strefą spadkową w Serie A według doniesień oferuje swojemu wychowankowi kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon

W przeszłości zawodnik z egipskimi korzeniami w pierwszej drużynie Genoi wystąpił w trzech spotkaniach, a następnie w 2011 roku, kiedy miał 18 lat przeniósł się do Milanu.

