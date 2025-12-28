Roma czeka na decyzję Atletico. Transfer napastnika w rękach Hiszpanów

Giacomo Raspadori stoi przed ważną decyzją dotyczącym swojej przyszłości. Według Corriere dello Sport poniedziałkowe spotkanie w Madrycie może przesądzić, czy trafi do Romy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Raspadori łączony z transferem do Romy

Giacomo Raspadori znalazł się w centrum spekulacji transferowych. Włoski napastnik po zaledwie sześciu miesiącach w Hiszpanii może wrócić do Serie A. Roma widzi w nim istotne wzmocnienie ofensywy i chce wykorzystać jego niepewną sytuację w Atletico Madryt.

Raspadori trafił do Hiszpanii jako zawodnik, który liczył na regularną grę, lecz rzeczywistość okazała się inna. W barwach Atletico zanotował czternaście występów, z czego większość po wejściu z ławki. Taki status nie spełnia jego oczekiwań, mimo że potrafił zaznaczyć swoją obecność dwoma golami i trzema asystami.

Decydujący moment ma nadejść w poniedziałek. Według włoskich mediów Raspadori spotka się z Diego Simeone. Rozmowa ma dać jasną odpowiedź na pytanie o jego rolę w zespole. Jeśli trener zagwarantuje większą liczbę minut, napastnik może pozostać w Madrycie. W przeciwnym razie otworzy się droga do transferu do Romy.

Dla Giallorossich byłby to ruch strategiczny. Klub szuka zawodnika, który zna realia Serie A i może szybko wejść do składu. Plan zakłada wypożyczenie z opcją wykupu po sezonie. Niewykluczone, że zapis zmieniłby się w obowiązek wykupu w przypadku awansu do Ligi Mistrzów. Gasperini nie jest zadowolony z obecnej sytuacji kadrowej i liczy na zimowe wzmocnienia, by klub mógł liczyć się w walce o czołowe lokaty.

