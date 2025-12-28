Flick poprosił Barcelonę o wielki transfer. Kwota może być problemem

FC Barcelona chce zatrzymać Marcusa Rashforda na dłużej po zakończeniu wypożyczenia. Według Sportu, Hansi Flick jest bardzo zadowolony z Anglika i naciska, by pozostał częścią projektu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce zatrzymać Rashforda

FC Barcelona rozpoczęła analizę wszystkich możliwych scenariuszy, by zatrzymać Marcusa Rashforda po zakończeniu wypożyczenia. Hansi Flick nie ma wątpliwości co do swojej opinii. Niemiecki trener jest bardzo zadowolony z wpływu Anglika na zespół, zarówno na boisku, jak i poza nim. Docenia jego liczby, zaangażowanie w treningach oraz profesjonalne podejście w szatni.

Poparcie Flicka nie jest przypadkowe. To on rekomendował sprowadzenie Rashforda i od lat uważał go za zawodnika idealnie pasującego do jego wizji gry. Już wcześniej chciał go mieć w Bayernie, a gdy pojawiła się możliwość wypożyczenia w styczniu, był jednym z głównych orędowników tego ruchu. Pierwsza próba nie doszła do skutku z powodu limitów płacowych, lecz ostatecznie Anglik trafił do Barcelony latem.

Teraz Blaugrana walczy, by Rashford mógł zostać na Camp Nou dłużej. Problemem pozostają jednak finanse. Barcelona ma opcję wykupu opiewającą na 40 milionów euro. W połączeniu z wysokim wynagrodzeniem piłkarza taka operacja w obecnych realiach jest bardzo trudna do przeprowadzenia. Manchester United widząc, że gwiazdor odzyskał formę i wzbudza duże zainteresowanie, nie jest skory do renegocjacji tej umowy.

