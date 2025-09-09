Rodrygo zaoferował się Liverpoolowi. Gigant długo się nie zastanawiał

Rodrygo tego lata był łączony z odejściem z Realu Madryt. Jak poinformował serwis CaughtOffside, agenci piłkarza zaoferowali go Liverpoolowi. The Reds szybko podjęli decyzję.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo zaoferowany Liverpoolowi. Gigant odrzucił transfer

Rodrygo od kilku miesięcy musi mierzyć się z rosnącą konkurencją w ataku Realu Madryt. Transfer Kyliana Mbappe i niepodważalna pozycja Viniciusa Juniora sprawiają, że Brazylijczyk coraz częściej ogląda mecze z ławki. W tej sytuacji jego agenci zaczęli badać rynek i szukać dla niego alternatyw.

Według CaughtOffside przedstawiciele skrzydłowego zaoferowali go Liverpoolowi. Angielski gigant nie był jednak zainteresowany, a temat został szybko zamknięty. Tottenham również analizował możliwość sprowadzenia piłkarza, ale nie złożył oficjalnej propozycji. Najbardziej konkretne rozmowy prowadził Arsenal, który dowiedział się, że Real oczekuje ofert na poziomie około 80 milionów euro.

Mimo to napastnik zdecydował się zostać w Madrycie. Ważną rolę odegrało wsparcie Viniciusa oraz dobre relacje z Mbappe, które przekonały go do dalszej walki o miejsce w składzie. Rodrygo uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie spokojne przeczekanie trudniejszego okresu i ocena sytuacji zimą.

Nowa rzeczywistość w ataku Królewskich sprawia jednak, że temat jego przyszłości szybko wraca. Vinicius i Mbappe mają praktycznie gwarantowane miejsce w wyjściowej jedenastce, natomiast Rodrygo musi udowadniać swoją wartość w krótszych epizodach. To wywołuje frustrację i otwiera drzwi do kolejnych spekulacji.

W Hiszpanii pojawiają się głosy, że Real wciąż jest gotów rozważyć sprzedaż przy odpowiedniej ofercie. Oznacza to, że zimowe okno transferowe może być dla Brazylijczyka decydujące. Jeśli jego rola w drużynie nie ulegnie zmianie, temat odejścia może powrócić szybciej, niż się wydaje.