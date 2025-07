Al-Nassr rusza po gwiazdę Realu Madryt! Polecił go Cristiano Ronaldo

ANP / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Rodrygo na radarze Al-Nassr z polecenia Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie tak dawno zdecydował się przedłużyć kontrakt z Al-Nassr do czerwca 2027 z opcją skrócenia do 2026 roku. Najnowsze informacje ze świata piłki sugerują, że Portugalczyk poprosił klub o transfer nowego zawodnika. Według portalu Sky Sport CH napastnik miał wskazać na Rodrygo, czyli obecnego piłkarza Realu Madryt.

Aktualnie przyszłość skrzydłowego w Madrycie stoi pod znakiem zapytania. Pojawia się wiele sugestii, że Xabi Alonso nie widzi go w planach na przyszłość. Z tego względu Al-Nassr jest gotowe, aby zapewnić mu nie tylko status gwiazdy, ale również ogromne pieniądze. Saudyjczycy nie zamierzają oszczędzać, zwłaszcza że ich budżet ma być nieograniczony.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na ten moment Rodrygo miał zakomunikować, że jeśli podejmie decyzję o odejściu, to preferowanym kierunkiem będzie Premier League. Wcześniej informowaliśmy, że 24-latek ma na stole trzy oferty z Arsenalu, Chelsea i Manchesteru United.

Mimo zdecydowanego stanowiska zawodnika Al-Nassr chce zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przekonać go do transferu. 3. drużyna Saudi Pro League zamierza ciężko pracować nad sprowadzeniem Rodrygo, przygotowując mu ofertę z gatunku nie do odrzucenia.

Rodrygo jest graczem Realu od 2019 roku. Łącznie w barwach Los Blancos rozegrał 269 spotkań, w których zdobył 68 goli i 51 razy asystował. Obecna umowa obowiązuje do połowy 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 90 milionów euro.