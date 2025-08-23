Rodrygo spotkał się z gigantem Premier League. Nie chodzi o Man City

Rodrygo wciąż pozostaje tematem wielu spekulacji transferowych. Portal Football Insider ujawnił, że agenci piłkarza spotkali się z Liverpoolem. W gronie faworytów jest także Manchester City.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Liverpool i otoczenie Rodrygo odbyli rozmowy ws. transferu

Rodrygo pod koniec poprzedniego sezonu stracił miejsce w wyjściowej jedenastce Realu Madryt. Niedługo później, gdy stało się jasne, że nowym trenerem Królewskich zostanie Xabi Alonso, pojawiły się plotki, że Brazylijczyk nie będzie mógł liczyć na regularną grę. Po części tamte informacje stały się prawdą, ponieważ jak dotąd skrzydłowy zagrał tylko 93 minuty pod wodzą nowego szefa.

W mediach co chwilę można przeczytać o zainteresowaniu ze strony klubów z Premier League. Choć szkoleniowiec Realu Madryt zapewnia, że nie skreślił Rodrygo, to przyszłość piłkarza spowita jest mgłą. Przez ostatnie tygodnie dużo pisało się o możliwym transferze do Manchesteru City. Na ten moment przeprowadzka na Etihad Stadium stanęła pod znakiem zapytania. Wszystko przez to, że upadł temat transakcji z udziałem Savinho, którego chciał Tottenham.

Okazuje się jednak, że 24-latek ma więcej niż jedną opcję w najlepszej lidze świata. Według portalu Football Insider doszło do spotkania agentów Rodrygo z Liverpoolem. The Reds szukają innych kandydatów na rynku transferowym, po tym jak upadł transfer Alexandra Isaka.

Sprowadzeniem reprezentanta Brazylii w przeszłości interesował się również Arsenal. Natomiast drużyna z Londynu ogłosiła w sobotę transfer Eberechiego Eze. Jednocześnie kończąc spekulacje odnośnie ewentualnego ściągnięcia Rodrygo.