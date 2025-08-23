Alonso rozwiał wątpliwości. Jasne stanowisko ws. Rodrygo

Xabi Alonso na konferencji prasowej zabrał głos ws. sytuacji Rodrygo. Nie jest tajemnicą, że będzie mu trudno o grę w Realu Madryt. Hiszpański taktyk odniósł się do sytuacji zawodnika.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso nie skreślił przyszłości Rodrygo w Realu Madryt

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/2026 od wymęczonego zwycięstwa z Osasuną (1:0). Mimo gry o jednego zawodnika więcej, podopieczni Xabiego Alonso nie potrafili wykorzystać przewagi, zdobywając tylko jedną bramkę. Zwycięskiego gola zdobył niezawodny Kylian Mbappe.

W wyjściowej jedenastce zabrakło Rodrygo. Co więcej, skrzydłowy nie wszedł nawet z ławki, spędzając dziewięćdziesiąt minut na ławce rezerwowych. Hiszpańskie media wzięły to za kolejny dowód świadczący o tym, że Brazylijczyk jest na wylocie z klubu. Na konferencji prasowej przed kolejnym meczem Xabi Alonso został zapytany o sytuację piłkarza. Trener jasno podkreślił, że sezon dopiero się zaczyna, a brak gry na Klubowych Mistrzostwach Świata o niczym nie świadczył.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Dla mnie sezon dopiero się rozkręca. Klubowe Mistrzostwa Świata miały inny kontekst. Czy rozmawiałem z Rodrygo? Tak, oczywiście, jak ze wszystkimi moimi zawodnikami – powiedział Xabi Alonso, cytowany przez Fabrizio Romano.

Rodrygo jest związany z Realem Madryt od 2019 roku. Łącznie w koszulce Królewskich rozegrał 270 spotkań, w których zdobył 68 goli i zanotował 51 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Ostatnio był łączony z Manchesterem City, lecz wygląda na to, że Obywatele postanowili zrezygnować z transferu. Brazylijczyk przyciąga również uwagę Arsenalu i Liverpoolu.