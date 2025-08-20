Rodrygo ma coraz więcej opcji. Dwaj giganci nawiązali kontakt

Rodrygo w dalszym ciągu myśli o przyszłości, a odejście z Realu Madryt jest możliwe. Po gwiazdora zgłosili się Manchester City oraz Arsenal - informuje "TBR Football".

fot. Alamy / ZUMA Press Na zdjęciu: Rodrygo

Manchester City i Arsenal zabiegają o Rodrygo. Co zrobi gwiazda Realu?

Rodrygo grał niewiele podczas Klubowych Mistrzostw Świata, a także nie wystąpił w meczu inaugurującym ligowy sezon. Xabi Alonso ewidentnie preferuje innych zawodników, ale wciąż przekonuje, że nie skreśla Brazylijczyka, który znajduje się w jego planach. Faktem jest natomiast, że klub może go sprzedać, jeśli tylko pojawi się odpowiednia oferta. Do tej pory to Rodrygo nie chciał za bardzo opuszczać Santiago Bernabeu, ale decyzje personalne Alonso mogą go skłonić do zmiany otoczenia.

Skrzydłowy odrzucił już zakusy Paris Saint-Germain, ale ma coraz więcej opcji. „TBR Football” informuje, że oficjalny kontakt z jego otoczeniem nawiązali dwaj angielscy giganci – Arsenal oraz Manchester City. Oba kluby są mocno zainteresowane jego transferem i liczą, że Real Madryt wyrazi zgodę. Wycena Rodrygo wynosi na ten moment 100 milionów euro, ale Królewscy są gotowi na ustępstwa, jeśli nie znajdzie się chętny.

Manchester City widzi w Rodrygo idealną opcję w przypadku odejścia Savinho do Tottenhamu. Pep Guardiola jest zakochany w jego wyszkoleniu technicznym oraz wszechstronności. Arsenal z kolei planuje jeszcze jeden hitowy transfer do ofensywy, a Brazylijczyk bez wątpienia takowym by był.

Kluczowa decyzja należy do Rodrygo. Jeśli poprosi o odejście, Real bez wahania go sprzeda.