Rodrygo w Liverpoolu, Konate w Realu?

Real Madryt planuje latem transfer nowego środkowego obrońcy. Problemy kadrowe w tej formacji skłoniły Florentino Pereza do pochylenia się właśnie nad tym ruchem. Wśród potencjalnych kandydatów na piłkarza hiszpańskiego giganta wymienia się Ibrahimę Konate, czyli czołowego stopera Premier League. Gwiazdor jest związany z Liverpoolem umową do 2026 roku, więc Królewscy upatrują okazji, aby sprowadzić go w ramach promocji.

The Reds mają świadomość, że Konate cieszy się zainteresowaniem Realu. Zakładają, że uda się z nim dogadać w temacie nowego kontraktu, co zdementuje wszelkie pogłoski o jego odejściu. Istnieje również ryzyko, że porozumienie nie zostanie osiągnięte, gdyż obrońca zamarzy sobie transfer na Santiago Bernabeu. Wówczas Liverpool planuje dobić targu z Królewskimi, w ramach którego na Anfield wylądowałby Rodrygo. Takie wieści przekazał portal “TEAMtalk”.

Rodrygo rozgrywa znakomity sezon, a mimo tego nie jest w pełni doceniany w Madrycie. Wciąż uważa się za ważniejszych takich graczy, jak Vinicius Junior, Jude Bellingham czy Kylian Mbappe. Brazylijczykowi nie do końca to pasuje, dlatego od dawna jest łączony z odejściem.

Liverpool jest chętny, aby wymienić się z Realem piłkarzami i wzmocnić ofensywę 24-latkiem. Rodrygo byłby uważany za idealne zastępstwo Mohameda Salaha, którego umowa wygasa w czerwcu. Do tego pomysłu niezbyt przychylnie podchodzą Królewscy, którzy wolą zatrzymać Brazylijczyka u siebie, nawet jeśli w przyszłym sezonie przesiadywałby na ławce rezerwowych.