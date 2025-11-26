Arsenal zagiął parol na młodego Hiszpana. Powalczy z Realem Madryt

Rodrigo Mendoza imponuje formą na boiskach La Ligi. Jego świetne występy nie przechodzą bez echa, o czym świadczy zainteresowanie Arsenalu, Realu Madryt oraz Juventusu - podaje Sam Dean z brytyjskiego dziennika The Telegraph.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Rodrigo Mendoza

Rodrigo Mendoza przykuł uwagę Arsenalu

Rodrigo Mendoza jest jednym z największych odkryć obecnego sezonu La Ligi. 20-letni pomocnik odgrywa kluczową rolę w drużynie beniaminka – Elche CF – a jego znakomite występy szybko zwróciły uwagę europejskich gigantów.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii w ostatnich dniach był łączony między innymi z Realem Madryt oraz Juventusem, co pokazuje, jak szybko rośnie wartość tego piłkarza na rynku transferowym. Jego dynamika, przegląd pola i dojrzałość boiskowa sprawiają, iż uchodzi on za jeden z najciekawszych talentów hiszpańskiego futbolu.

Wszystko wskazuje na to, że madrytczycy i turyńczycy będą musieli zmierzyć się z poważną konkurencją w walce o podpis utalentowanego zawodnika. Jak informuje Sam Dean z brytyjskiego „The Telegraph”, do rywalizacji o Mendozę dołączył Arsenal. Kanonierzy mają być gotowi aktywować klauzulę odstępnego pomocnika, wynoszącą 20 milionów euro. Londyńczycy widzą w nim przyszłą gwiazdę oraz element przebudowy środka pola, co może skłonić ich do szybkich działań, zanim Real Madryt lub Juventus go pozyska.

Rodrigo Mendoza jest wychowankiem Elche CF, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w klubowej akademii. Do pierwszego zespołu awansował w 2023 roku i od tamtej pory rozegrał łącznie 61 spotkań, zdobywając 6 bramek oraz notując 2 asysty.

Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 9 milionów euro, choć za młodzieńca będzie trzeba zapłacić ponad dwa razy tyle. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia Elche w dobrej pozycji negocjacyjnej.