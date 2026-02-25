Manchester City ma chrapkę na bramkarza ligowego rywala

Manchester City może być zmuszony do sprowadzenia nowego bramkarza, ponieważ James Trafford coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia. Kandydatem na następcę angielskiego golkipera jest Robin Roefs z Sunderlandu - dowiedział się Ekrem Konur.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Robin Roefs na celowniku Manchesteru City

James Trafford może opuścić Manchester City w trakcie letniego okienka transferowego. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny, ponieważ 23-letni bramkarz nie jest zadowolony ze swojej sytuacji na Etihad Stadium. Angielski golkiper pełni rolę rezerwowego, gdyż niekwestionowanym numerem jeden między słupkami pozostaje Gianluigi Donnarumma. Jeśli Trafford zdecyduje się na odejście, Obywatele będą zmuszeni sprowadzić jego następcę i wzmocnić rywalizację w bramce przed sezonem 2026/2027.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do wzmocnienia pozycji bramkarza w drużynie The Citizens jest Robin Roefs. 23-letni Holender rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Sunderlandu.

Znakomita postawa mierzącego 193 centymetry golkipera nie umknęła uwadze również innych gigantów Premier League. Media rozpisują się o zainteresowaniu Tottenhamu Hotspur, Chelsea, Liverpoolu czy Manchesteru United.

Reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w ekipie Czarnych Kotów od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadium of Light za 10,5 miliona euro z NEC Nijmegen, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozegrał 29 meczów, wpuścił 34 gole i zachował 9 czystych kont. Sunderland wycenia go obecnie na około 50 milionów funtów. Kontrakt bramkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.