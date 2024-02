Paris Saint-Germain prowadzi prace nad sprowadzeniem Xaviego Simonsa już tego lata. Holender został wypożyczony do Lipska na 18 miesięcy.

fot. Imago/Christian Schroedter Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons notuje kapitalny sezon na wypożyczeniu w Lipsku

Wschodząca gwiazda może wrócić do PSG wcześniej, niż planowano

Francuski gigant pracuje nad sprowadzeniem go już tego lata

PSG chce w swoim składzie Simonsa. Trwa praca nad przyspieszonym powrotem

Xavi Simons minionego lata trafił na wypożyczenie do Lipska. Po świetnym okresie w Eredivisie Paris Saint-Germain skorzystało z klauzuli i ponownie go sprowadziło, wiążąc z nim ogromne nadzieje. Holender przeniósł się do Bundesligi, gdzie miał złapać kolejne doświadczenie przed docelowymi występami na Parc des Princes. Jego dyspozycja w Lipsku budzi ogromny podziw.

Wokół Simonsa pojawiło się olbrzymie zainteresowanie. 20-latek w 30 występach zgromadził siedem bramek oraz dziewięć asyst, niejednokrotnie czarując kibiców swoimi niesamowitymi umiejętnościami. Jak się okazuje, do Lipska został wypożyczony nie na 12 miesięcy, a na 18 miesięcy. Tak przynajmniej twierdzi dziennikarz Abdellah Boulma. Co ciekawe, w oficjalnym komunikacie kluby przekazały, że umowa trwa do końca obecnego sezonu.

Niewykluczone, że był w niej jakiś zapis, który powodował automatyczne przedłużenie tego okresu. Paris Saint-Germain prowadzi zatem prace, aby ściągnąć Simonsa do siebie już tego lata. Klub przygotowuje się tym samym na nieuniknione rozstanie z Kylianem Mbappe, który na pewno nie przedłuży wygasającej umowy.

11-krotny reprezentant Holandii zapewne nie wejdzie w buty największej gwiazdy Paris Saint-Germain, ale w niedalekiej przyszłości może się nią stać.

