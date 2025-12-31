PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Fenerbahce marzy o Robercie Lewandowskim

Robert Lewandowski znajduje się w dość trudnej sytuacji. Przyszłość kapitana reprezentacji Polski w FC Barcelonie stoi pod dużym znakiem zapytania. Kontrakt napastnika z obecnym pracodawcą wygasa wraz z końcem sezonu. Obecnie nie ma wielkich przesłanek, że 37-latek zostanie w zespole Hansiego Flicka. A sytuacja zawodnika Dumy Katalonii jest bacznie monitorowana przez kluby MLS.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego przekazuje dziennik „Bild”. Niemiecka prasa zdradza, że głównym faworytem do pozyskania Polaka jest Chicago Fire. 37-latek jednak wzbudza ogromne zainteresowanie. Nawet Fenerbahce jest chętne pozyskać 37-napastnika. Turcy wręcz marzą o sprowadzeniu kapitana naszej kadry.

Transfer Roberta Lewandowskiego jednak będzie trudny do zrealizowania. Głównie przez finanse. Amerykańskie kluby są w stanie sprostać oczekiwaniom polskiego snajpera. Trudno powiedzieć, czy Fenerbahce dysponuje takim budżetem. Czas pokaże, gdzie finalnie będziemy oglądali 37-latka w przyszłym sezonie.

Robert Lewandowski w trwającej kampanii rozegrał 18 spotkań w koszulce FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski zdołał zgromadzić na swoim koncie osiem trafień, a także dwie asysty.